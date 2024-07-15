Новый Renault Megane Grand Coupe: почему он дешевле, но не лучше Toyota Camry

Преимущества и недостатки нового Renault Megane Grand Coupe

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

В начале июля в России начались продажи нового Renault Megane Grand Coupe. Эта модель позиционируется как прямой конкурент Toyota Camry, при этом французская новинка оказалась немного дешевле японского седана — ее цена стартует от 3,7 миллиона рублей. Однако, несмотря на привлекательную стоимость, Megane в России не будет пользоваться высоким спросом.

Фото: wikipediа by Norbert Aepli, Switzerland, CC BY 4.0

Этот вывод подтверждается тем фактом, что компания Renault ранее не планировала поставлять данную модель на российский рынок. Седан оснащен 1,3-литровым 140-сильным турбомотором, мощность которого недостаточна для динамичной езды, характерной для конкурентов Megane. Кроме того, у французской модели слишком низкий клиренс для российских дорог, а также неэнергоемкая подвеска, что приведет к постоянному дискомфорту при езде по отечественным дорогам.

Автомобиль также не отличается маневренностью из-за своих крупных размеров. В то же время рулевое управление, по мнению водителей, удобное и информативное. Просторный салон Megane обеспечивает комфортную посадку на оба ряда сидений. Оснащение модели нестандартное: она комплектуется галогенной оптикой и аналоговой приборной панелью, но предлагает адаптивный круиз-контроль, большой тачскрин и другие современные опции.

Кроме того, у водителей могут возникнуть проблемы с обслуживанием Megane. Это связано с тем, что седан оснащен турбомотором и трансмиссией, которые редко встречались на автомобилях Renault, поставлявшихся в Россию. Также у Megane слабое лакокрасочное покрытие, что может привести к раннему появлению ржавчины на кузове.