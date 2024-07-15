Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Власти ОАЭ ужесточают контроль за поведением туристов
Оригинальная картофельная пицца на сковороде
Врач Очеретина: для поддержания здоровья рекомендуется пить мягкую воду
Кинологи рассказали, кого собака укусит первым: исключений нет
Анастасия Решетова рассказала о предпочтениях в отношениях и ответила на обвинения
Рейтинг самых жутких способов умереть в мире Fallout
Компания Сергея Бачина займется созданием горного курорта BAYTIK (Байтик) в Киргизии
Эксперты рассказали, стоит ли покупать закрытый лоток
Google нацелена на крупнейшее приобретение в своей истории
Новый Renault Megane Grand Coupe: почему он дешевле, но не лучше Toyota Camry

Преимущества и недостатки нового Renault Megane Grand Coupe

1:48
Авто

В начале июля в России начались продажи нового Renault Megane Grand Coupe. Эта модель позиционируется как прямой конкурент Toyota Camry, при этом французская новинка оказалась немного дешевле японского седана — ее цена стартует от 3,7 миллиона рублей. Однако, несмотря на привлекательную стоимость, Megane в России не будет пользоваться высоким спросом.

Преимущества и недостатки нового Renault Megane Grand Coupe
Фото: wikipediа by Norbert Aepli, Switzerland, CC BY 4.0

Этот вывод подтверждается тем фактом, что компания Renault ранее не планировала поставлять данную модель на российский рынок. Седан оснащен 1,3-литровым 140-сильным турбомотором, мощность которого недостаточна для динамичной езды, характерной для конкурентов Megane. Кроме того, у французской модели слишком низкий клиренс для российских дорог, а также неэнергоемкая подвеска, что приведет к постоянному дискомфорту при езде по отечественным дорогам.

Автомобиль также не отличается маневренностью из-за своих крупных размеров. В то же время рулевое управление, по мнению водителей, удобное и информативное. Просторный салон Megane обеспечивает комфортную посадку на оба ряда сидений. Оснащение модели нестандартное: она комплектуется галогенной оптикой и аналоговой приборной панелью, но предлагает адаптивный круиз-контроль, большой тачскрин и другие современные опции.

Кроме того, у водителей могут возникнуть проблемы с обслуживанием Megane. Это связано с тем, что седан оснащен турбомотором и трансмиссией, которые редко встречались на автомобилях Renault, поставлявшихся в Россию. Также у Megane слабое лакокрасочное покрытие, что может привести к раннему появлению ржавчины на кузове.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат

Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.

Названа самая лучшая подкормка для томатов
Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова "Мясной клей" нарушает всю технологию производства продуктов Дмитрий Плотников
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
"Я живу в раю": Виктория Боня впервые показала своё жилье в Монако
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Последние материалы
В Италии рассказали о настрое саудитов защитить деньги России
Власти ОАЭ ужесточают контроль за поведением туристов
Оригинальная картофельная пицца на сковороде
Врач Очеретина: для поддержания здоровья рекомендуется пить мягкую воду
Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности
Преимущества и недостатки нового Renault Megane Grand Coupe
Кинологи рассказали, кого собака укусит первым: исключений нет
Анастасия Решетова рассказала о предпочтениях в отношениях и ответила на обвинения
Рейтинг самых жутких способов умереть в мире Fallout
Компания Сергея Бачина займется созданием горного курорта BAYTIK (Байтик) в Киргизии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников