Узнайте, как сэкономить 40 тыс. рублей в год на транспортном налоге

Снижение налогов на авто: легальные способы уменьшения мощности двигателя

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

В настоящее время на российском рынке наблюдается рост числа автомобилей, ввезенных по "серым" схемам. Одни и те же модели машин, предназначенные для России, могут иметь разные показатели паспортной мощности двигателя, что часто приводит к увеличению транспортного налога. Представитель ГАИ рассказал, как официально уменьшить мощность двигателя, чтобы снизить налоговые платежи.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet, CC BY-SA 3.0

Даже небольшое превышение мощности двигателя на несколько лошадиных сил может увеличить налог на 30-40 тысяч рублей в год. Чтобы провести технические изменения и снизить этот показатель, необходимо сначала получить одобрение от испытательной лаборатории. Лаборатория оценит возможность внесения изменений в автомобиль. Получив документ из лаборатории, владелец автомобиля может обратиться в ГАИ для официального разрешения на уменьшение мощности двигателя.

Затем владелец машины должен посетить сертифицированный сервисный центр. Специалисты центра заменят программное обеспечение блока управления двигателем, что позволит уменьшить мощность силового агрегата.

После завершения этих работ необходимо вновь обратиться в ГАИ и получить специальное направление в аккредитованный испытательный центр. Там будет проведено тестирование, по итогам которого владелец автомобиля получит новое свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). На основании данного документа можно внести соответствующие изменения в паспорт транспортного средства (ПТС) в ГАИ.

Однако ГАИ отмечает, что общие затраты на процедуру снижения мощности двигателя могут превысить сумму налогов, которую владелец автомобиля выплачивал бы в течение нескольких лет.