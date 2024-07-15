Китайские авто в России: скрытая угроза для вашего кошелька

Ремонт китайских авто: сложности и решения

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Автомобили китайского производства заполонили российский рынок, предлагая больше вариантов, чем европейские и западные компании. Эксперты обсудили с представителем автосервиса проблемы, с которыми сталкиваются владельцы китайских машин. Оказалось, что при выборе авто следует учитывать не только его внешний вид и стоимость, но и еще один важный аспект.

Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, CC BY-SA 4.0

За последние годы многие автолюбители научились самостоятельно искать запасные части и заменять мелкие детали, используя VIN-номер автомобиля. Однако с китайскими авто этот метод часто не работает. Найти подходящие запчасти бывает сложно, и владельцам приходится подбирать их исключительно по внешнему виду. Отсутствие адекватных каталогов запчастей усложняет процесс.

Если владелец не может решить проблему самостоятельно, он обращается в сервисный центр или к официальному представителю марки. Тем не менее, запасные части могут потребовать долгого ожидания. Обычные расходные материалы найти проще, но редкие детали, такие как элементы кузова и салона, часто недоступны на местных разборах и требуют доставки из Китая, что занимает много времени.

При выборе автомобиля теперь важно учитывать не только его стоимость, но и ремонтопригодность и доступность запчастей. Рекомендуется изучить отзывы владельцев, особенно касающиеся покупки кузовных деталей. Из-за постоянного использования реагентов в зимний период кузов автомобилей быстро ржавеет, также нельзя исключать возможность небольших ДТП.