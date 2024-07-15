Загадочные знаки на частных парковках: разоблачение обмана

Как определить, легально ли установлены знаки на парковке

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Иногда любому водителю приходится пользоваться частными парковками. В последние годы участились случаи, когда на таких территориях устанавливают дорожные знаки, ограничивающие действия обычных водителей. Некоторые из этих знаков могут даже не входить в официальный перечень.

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Итак, что делать, если охрана на парковке требует, чтобы водитель уехал, ссылаясь на таблички, указывающие, что здесь могут парковаться только служебные автомобили? Сначала нужно определить, действительно ли это частная территория. Если нет шлагбаумов или ограждения с надписью "частная территория", то требования охраны не имеют большого смысла.

Если речь идет о законно огороженной территории, ситуация одна, но если парковка открыта и на ней стоят только таблички, это совсем другое дело. Важно отметить, что многие из этих табличек не входят в перечень дорожных знаков, а их установка может быть незаконной. Это касается и других ограничивающих знаков на парковках возле многоквартирных домов или торговых центров, которые часто устанавливают без законных оснований.

Также могут быть использованы предписывающие таблички, установленные собственниками или активистами, которые не имеют отношения к правилам дорожного движения. Это касается и самовольных установок знаков "Въезд запрещен", когда жители частного сектора пытаются ограничить въезд посторонним. Игнорирование таких табличек не влечет за собой наказания согласно действующим нормативным актам.

Однако, если речь идет о местах для инвалидов возле торговых центров или многоквартирных домов, игнорировать такие знаки нельзя. Они устанавливаются у входов в магазины или подъезды, чтобы облегчить передвижение людям с ограниченными возможностями и часто подкреплены официальными документами.

За игнорирование таких знаков водителю грозит административный штраф, а машину могут эвакуировать на штрафстоянку. В последнее время инспекторы ГИБДД проводят рейды по поиску автомобилей, оставленных на местах для инвалидов, особенно в крупных городах, где проблемы с парковкой наиболее остры.