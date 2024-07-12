Аэротакси от немецкого производителя пользуются спросом

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Саудовцы заказывают аэротакси у немецкого стартапа

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Авто

Компания по производству аэротакси Lilium выиграла крупный заказ у государственной авиакомпании Саудовской Аравии Saudia, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Саудовцы заказывают аэротакси у немецкого стартапа
Фото: commons.wikimedia.org by Akash 1997 is licensed under Share Alike 4.0

Saudia подписала сделку о покупке 100 электрических машин вертикального взлета и посадки (eVTOL) у немецкой компании Air Taxi в преддверии мероприятия с журналистами, которое состоится 18 июля в штаб-квартире компании недалеко от Мюнхена.

Летающие автомобили долгое время считались вымыслом, однако сегодня эти транспортные средства совершают междугородние поездки.

Lilium использует в  eVTOL несколько небольших пропеллеров, приводимых в движение электродвигателями, которые обеспечивают подъемную силу при взлете, посадке и тягу во время полета. На сегодняшний день у компании уже имеется около 780 заказов

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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