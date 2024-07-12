6 способов, как победить сон за рулем: легко и просто

Сонливость на дороге — один из самых опасных и коварных врагов водителя. Иногда состояние на грани между бодрствованием и сном может привести к трагедии. Как бороться с усталостью и безопасно добраться до пункта назначения?
Водители часто пренебрегают усталостью, считая, что смогут доехать без проблем: "Я же не пьяный, нормально доеду", "тут ехать всего ничего", "доберусь и отдохну". Однако такие отговорки могут привести к беде. Вместо того чтобы бороться со сном, лучше сделать паузу и отдохнуть.
По данным статистики, каждая пятая авария в мире происходит из-за заснувшего водителя. Итог таких ДТП может быть трагическим. Чувство жажды также опасно, как и сонливость. Головная боль, слабость и усталость могут стать критичными, особенно если не удается снять их, выпив воды.
Советы для борьбы с сонливостью:
Остановитесь и поспите
Если чувствуете сильную сонливость, лучше остановиться, разложить кресло и поспать хотя бы час. Это намного безопаснее, чем рисковать своей жизнью и жизнью других участников дорожного движения.
Пейте кофе или энергетик
Кофе и энергетики могут временно вернуть бодрость. Но учтите, что их эффект разный у разных людей и может быть непродолжительным.
Пожуйте что-нибудь
Жевательная резинка, сухарики, конфеты или орехи могут помочь справиться с сонливостью. Главное — не переусердствовать с едой, чтобы сытость не усугубила усталость.
Откройте окно
Если на улице не слишком холодно, приоткройте окно или включите кондиционер. Следите, чтобы не переохладиться. Также полезно остановиться, умыть лицо холодной водой и сделать разминку.
Измените положение сидения
Если привыкли ездить с откинутой спинкой, попробуйте поставить ее вертикально. Это поможет повысить концентрацию и мобилизовать организм.
Разговаривайте и пойте
Наличие спутника с водительскими правами — идеальный вариант. Если пассажир не водитель, можно с ним разговаривать, чтобы не заснуть. В его отсутствие включите энергичную музыку и подпевайте, чтобы кровь лучше насыщалась кислородом.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.