6 способов, как победить сон за рулем: легко и просто

Стало известно, как побороть сон за рулем

2:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Сонливость на дороге — один из самых опасных и коварных врагов водителя. Иногда состояние на грани между бодрствованием и сном может привести к трагедии. Как бороться с усталостью и безопасно добраться до пункта назначения?

Фото: wikipediа by Mason Jones masonjonesphoto, PDM

Водители часто пренебрегают усталостью, считая, что смогут доехать без проблем: "Я же не пьяный, нормально доеду", "тут ехать всего ничего", "доберусь и отдохну". Однако такие отговорки могут привести к беде. Вместо того чтобы бороться со сном, лучше сделать паузу и отдохнуть.

По данным статистики, каждая пятая авария в мире происходит из-за заснувшего водителя. Итог таких ДТП может быть трагическим. Чувство жажды также опасно, как и сонливость. Головная боль, слабость и усталость могут стать критичными, особенно если не удается снять их, выпив воды.

Советы для борьбы с сонливостью:

Остановитесь и поспите

Если чувствуете сильную сонливость, лучше остановиться, разложить кресло и поспать хотя бы час. Это намного безопаснее, чем рисковать своей жизнью и жизнью других участников дорожного движения.

Пейте кофе или энергетик

Кофе и энергетики могут временно вернуть бодрость. Но учтите, что их эффект разный у разных людей и может быть непродолжительным.

Пожуйте что-нибудь

Жевательная резинка, сухарики, конфеты или орехи могут помочь справиться с сонливостью. Главное — не переусердствовать с едой, чтобы сытость не усугубила усталость.

Откройте окно

Если на улице не слишком холодно, приоткройте окно или включите кондиционер. Следите, чтобы не переохладиться. Также полезно остановиться, умыть лицо холодной водой и сделать разминку.

Измените положение сидения

Если привыкли ездить с откинутой спинкой, попробуйте поставить ее вертикально. Это поможет повысить концентрацию и мобилизовать организм.

Разговаривайте и пойте

Наличие спутника с водительскими правами — идеальный вариант. Если пассажир не водитель, можно с ним разговаривать, чтобы не заснуть. В его отсутствие включите энергичную музыку и подпевайте, чтобы кровь лучше насыщалась кислородом.