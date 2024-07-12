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Почему не стоит изменять дорожный просвет автомобиля:

Вот почему не стоит изменять дорожный просвет автомобиля

3:06
Авто

Изменить дорожный просвет на своём автомобиле хотят многие отечественные водители. Однако в большинстве случаев это неоправданно. Объясним, почему.

Вот почему не стоит изменять дорожный просвет автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY 4.0

Дорожный просвет (клиренс) — важная характеристика автомобиля, заложенная производителем на этапе проектирования. У обычных легковых автомобилей, предназначенных для нормальных дорог, клиренс редко превышает 130-150 мм. Учитывая состояние дорог в нашей стране, производители часто увеличивают этот параметр на пару сантиметров специально для российского рынка. Однако не всех покупателей это устраивает, и они пытаются изменить клиренс самостоятельно. В южных регионах, где дороги лучше, автомобили часто занижают.

Для увеличения клиренса используют два метода: покупают специальные проставки под пружины или устанавливают пружины и амортизаторы другой длины. В обоих случаях кузов автомобиля поднимается или опускается, что меняет плечо силы на стойке и геометрию подвески.

Это приводит к быстрому выходу из строя сайлентблоков и проблемам с трансмиссией. Даже незначительное изменение положения шарниров приводит к ускоренному износу, а при значительном "лифте" их длины может не хватать.

При замене пружин и амортизаторов на неродные компоненты возникает риск изменения характеристик подвески, что делает автомобиль непредсказуемым на дороге. Эти проблемы возникают не только при увеличении, но и при уменьшении числа витков пружин. В последнем случае автомобиль становится слишком чувствительным к неровностям дороги, что снижает его курсовую устойчивость и усложняет управление.

Опасность изменения дорожного просвета давно известна автопроизводителям и надзорным органам, поэтому это запрещено. Вмешательство в конструкцию автомобиля карается снятием с учёта, если изменения не оформлены и не согласованы с техническими экспертами.

Автомобили с изменённым клиренсом автоматически снимаются с гарантии. При поломках ходовой части, трансмиссии и рулевого управления официальные сервисы откажутся от ремонта по гарантии, и владельцу придётся ремонтировать автомобиль за свой счёт.

Если вы решите легально зарегистрировать изменения в конструкции автомобиля, это потребует времени и денег. Сначала нужно получить заключение технической экспертизы, затем оформить заявление в ГИБДД и предоставить автомобиль на осмотр.

После этого необходимо провести доработки в сертифицированной мастерской, получить декларацию об объёме и качестве выполненных работ, пройти внеплановый техосмотр и получить диагностическую карту. В завершение нужно вновь посетить ГИБДД для получения свидетельства о соответствии конструкции требованиям безопасности, новых регистрационных документов и изменённого ПТС.

Прежде чем ввязываться в эту авантюру, стоит хорошенько подумать.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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