Авторынок России в кризисе: продажи автомобилей падают третий месяц подряд

В первом полугодии 2024 года на автомобильном рынке России было продано 719 тысяч автомобилей, что на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на такой рост, ситуация остается сложной, и рынок еще не достиг допандемийных показателей.
Аналитики отмечают, что на протяжении последних трех месяцев наблюдается снижение потребительской активности, что подтверждается статистическими данными. Тем не менее, результаты первых шести месяцев 2024 года являются лучшими с 2022 года.
"Однако эти показатели не установили рекордов, особенно в сравнении с первой половиной 2021 года, когда после пандемии коронавируса продажи превышали 800 тысяч автомобилей", — пишут эксперты.
Продажи автомобилей в июне составили 124 тысячи единиц, что в 1,5 раза больше, чем год назад. Однако этот результат все же ниже докризисных уровней (150 тысяч в 2018 году и 240 тысяч в 2015 году). Аналитики полагают, что при текущей динамике к концу года рынок может достигнуть уровня в 1,5 миллиона проданных автомобилей.
В марте 2024 года российский авторынок показал наилучший результат — 146,5 тысяч проданных автомобилей. Но после изменения правил ввоза машин через страны ЕАЭС и повышения ключевой ставки ЦБ рынок вошел в стагнацию.
Это подтверждается продолжающимся третий месяц подряд падением продаж, что усугубляется сезонными факторами.
Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.