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Авторынок России в кризисе: продажи автомобилей падают третий месяц подряд

Названы причины падения авторынка России на протяжении последних 3 месяцев

1:52
Авто

В первом полугодии 2024 года на автомобильном рынке России было продано 719 тысяч автомобилей, что на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на такой рост, ситуация остается сложной, и рынок еще не достиг допандемийных показателей.

Названы причины падения авторынка России на протяжении последних 3 месяцев
Фото: commons.wikimedia.org by Скиф-Керчь, CC BY-SA 4.0

Аналитики отмечают, что на протяжении последних трех месяцев наблюдается снижение потребительской активности, что подтверждается статистическими данными. Тем не менее, результаты первых шести месяцев 2024 года являются лучшими с 2022 года.

"Однако эти показатели не установили рекордов, особенно в сравнении с первой половиной 2021 года, когда после пандемии коронавируса продажи превышали 800 тысяч автомобилей", — пишут эксперты.

Продажи автомобилей в июне составили 124 тысячи единиц, что в 1,5 раза больше, чем год назад. Однако этот результат все же ниже докризисных уровней (150 тысяч в 2018 году и 240 тысяч в 2015 году). Аналитики полагают, что при текущей динамике к концу года рынок может достигнуть уровня в 1,5 миллиона проданных автомобилей.

В марте 2024 года российский авторынок показал наилучший результат — 146,5 тысяч проданных автомобилей. Но после изменения правил ввоза машин через страны ЕАЭС и повышения ключевой ставки ЦБ рынок вошел в стагнацию.

Это подтверждается продолжающимся третий месяц подряд падением продаж, что усугубляется сезонными факторами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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