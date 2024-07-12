Названы шесть самых популярных авто с пробегом в России

На российском вторичном рынке автомобилей наблюдается рост популярности китайских машин. Об этом сообщает сервис "Авто.ру Бизнес", изучивший данные о просмотрах объявлений подержанных кроссоверов за прошедший год.
В ценовом диапазоне от 800 тыс. до 1,5 млн рублей лидером стал Volkswagen Tiguan I, который за год подорожал на 7%, достигнув стоимости 1,32 млн рублей. На втором месте находится Renault Duster I, цена которого выросла до 1,30 млн рублей (+4%).
В группе до 3 млн рублей самым популярным автомобилем стал Volkswagen Tiguan II, который на вторичном рынке стоит 2,5 млн рублей. Следом за ним идет кроссовер Mazda CX-5 II с ценой 2,6 млн рублей.
В более дорогом сегменте до 5 млн рублей лидирующую позицию занял китайский Geely Monjaro, стоимость которого составляет 3,8 млн рублей. Ранее в этой категории лидировал BMW X3 G03. На текущий момент второе место занимает кроссовер BMW X5 F15, продающийся за 3,9 млн рублей.
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