Названы шесть самых популярных авто с пробегом в России

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"Авто.ру" назвал шесть самых популярных кроссоверов с пробегом в РФ

1:25
Авто

На российском вторичном рынке автомобилей наблюдается рост популярности китайских машин. Об этом сообщает сервис "Авто.ру Бизнес", изучивший данные о просмотрах объявлений подержанных кроссоверов за прошедший год.

"Авто.ру" назвал шесть самых популярных кроссоверов с пробегом в РФ
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В ценовом диапазоне от 800 тыс. до 1,5 млн рублей лидером стал Volkswagen Tiguan I, который за год подорожал на 7%, достигнув стоимости 1,32 млн рублей. На втором месте находится Renault Duster I, цена которого выросла до 1,30 млн рублей (+4%).

В группе до 3 млн рублей самым популярным автомобилем стал Volkswagen Tiguan II, который на вторичном рынке стоит 2,5 млн рублей. Следом за ним идет кроссовер Mazda CX-5 II с ценой 2,6 млн рублей.

В более дорогом сегменте до 5 млн рублей лидирующую позицию занял китайский Geely Monjaro, стоимость которого составляет 3,8 млн рублей. Ранее в этой категории лидировал BMW X3 G03. На текущий момент второе место занимает кроссовер BMW X5 F15, продающийся за 3,9 млн рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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