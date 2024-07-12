В России этот автомобиль стал самым популярным в сервисах такси

"Автотека": самым популярным автомобилем такси стал Hyundai Solaris

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

По данным экспертов сервиса онлайн-проверки автомобилей "Автотека", Hyundai Solaris стал самым популярным автомобилем в такси.

Фото: Wikipedia by Milhouse35, CC BY-SA 4.0

Анализ показал, что в первом полугодии 2024 года Hyundai Solaris возглавляет список моделей, используемых в таксопарках. Более 20% автомобилей в топ-10 принадлежат южнокорейским производителям.

В пятерку лидеров также вошли Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo и Lada Granta.

Специалисты отметили, что почти все модели из ведущей десятки являются лидерами продаж в различных сегментах российского автомобильного рынка.

Предпочтения в выборе моделей для такси зависят от региона: в Москве и Петербурге наиболее популярны Hyundai Solaris и Kia Rio, а в Забайкальском и Приморском краях, Башкортостане, Кемеровской и Оренбургской областях отдают предпочтение таким моделям, как Nissan AD, Toyota Corolla, Toyota Prius, Renault Fluence и Lada Granta.

В Орловской области популярны отечественные модели: Kalina, Granta и Priora.