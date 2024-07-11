Какие автомобили предпочитают таксисты?

Топ-10 автомобилей, используемых в такси

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

В первом полугодии текущего года машины южнокорейского производства заняли наибольшую долю среди автомобилей, используемых в такси — более 20% из топ-10. Об этом сообщает "Тарантас.Ньюс".

Фото: commons.wikimedia.org by ИванА, CC BY-SA 4.0

Лидером в этой категории стала модель Hyundai Solaris. Также в списке фигурируют Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo и ВАЗ (LADA) Granta.

В рейтинг ТОП-10 вошли две модели Skoda: Octavia и Rapid. На седьмом месте расположился Ford Focus. Завершают данную десятку отечественная ВАЗ (LADA) Vesta и корейская модель Kia Optima.

Эксперты отметили, что выбор моделей для такси зависит от региона. Например, в Москве популярны Hyundai Solaris и Kia Rio, а в Санкт-Петербурге — Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. В Забайкальском крае лидируют японские модели — универсал Nissan AD и Toyota Corolla. В то же время в Приморском крае популярны Toyota Prius и Renault Fluence. Наконец, в Орловской области три первых места заняли российские автомобили: Lada Kalina, Granta и Priora.