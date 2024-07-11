Какие автомобили предпочитают таксисты?

В первом полугодии текущего года машины южнокорейского производства заняли наибольшую долю среди автомобилей, используемых в такси — более 20% из топ-10. Об этом сообщает "Тарантас.Ньюс".
Лидером в этой категории стала модель Hyundai Solaris. Также в списке фигурируют Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo и ВАЗ (LADA) Granta.
В рейтинг ТОП-10 вошли две модели Skoda: Octavia и Rapid. На седьмом месте расположился Ford Focus. Завершают данную десятку отечественная ВАЗ (LADA) Vesta и корейская модель Kia Optima.
Эксперты отметили, что выбор моделей для такси зависит от региона. Например, в Москве популярны Hyundai Solaris и Kia Rio, а в Санкт-Петербурге — Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. В Забайкальском крае лидируют японские модели — универсал Nissan AD и Toyota Corolla. В то же время в Приморском крае популярны Toyota Prius и Renault Fluence. Наконец, в Орловской области три первых места заняли российские автомобили: Lada Kalina, Granta и Priora.
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