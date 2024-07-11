Партия "Новые люди" предлагает поощрять добросовестных водителей

В Госдуму поступило предложение выдавать права водителям на 15 лет

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Представители партии "Новые люди" выдвинули инициативу по продлению срока действия водительских прав до 15 лет.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, CC BY-SA 3.0

По их предложению, такое преимущество должно быть предоставлено законопослушным водителям, не имеющим нарушений и не являющимся виновниками аварий. Недобросовестным водителям будут продолжать выдавать права на 10 лет.

По мнению инициаторов, данная мера станет стимулом для соблюдения правил дорожного движения и повысит активность участников на дорогах. Кроме того, добросовестным водителям будут предоставлены преимущества в виде реже проводимых медосмотров и сниженных пошлин.