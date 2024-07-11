Партия "Новые люди" предлагает поощрять добросовестных водителей

Представители партии "Новые люди" выдвинули инициативу по продлению срока действия водительских прав до 15 лет.
По их предложению, такое преимущество должно быть предоставлено законопослушным водителям, не имеющим нарушений и не являющимся виновниками аварий. Недобросовестным водителям будут продолжать выдавать права на 10 лет.
По мнению инициаторов, данная мера станет стимулом для соблюдения правил дорожного движения и повысит активность участников на дорогах. Кроме того, добросовестным водителям будут предоставлены преимущества в виде реже проводимых медосмотров и сниженных пошлин.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.