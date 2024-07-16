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Безопасность в приоритете: как правильно рассадить пассажиров в салоне автомобиля

Куда сажать пассажиров, чтобы обеспечить их максимальную защиту в ДТП?

2:24
Авто

Безопасность пассажиров — один из ключевых приоритетов при управлении автомобилем. И хотя современные транспортные средства оснащены множеством защитных систем, выбор правильного места для пассажиров может существенно повлиять на их защищенность в случае ДТП. Так какое же место в салоне считается наиболее безопасным?

Центральное заднее сиденье

Многие эксперты считают, что самым безопасным местом для пассажира в легковом автомобиле является центральное заднее сиденье. Это обусловлено тем, что данная позиция наиболее удалена от боковых столкновений, которые являются одними из самых опасных. Кроме того, пассажир, сидящий в центре, защищен со всех сторон.

Некоторые исследования показывают, что вероятность получения серьезных травм на центральном заднем сиденье на 25% ниже, чем на боковом. Это делает его оптимальным выбором для детских автокресел и перевозки особо уязвимых пассажиров.

Переднее пассажирское сиденье

Переднее пассажирское место также является достаточно безопасным. Оно защищено фронтальной подушкой безопасности, которая в случае лобового столкновения способна смягчить удар. Кроме того, пассажир на переднем сиденье меньше подвержен боковым ударам.

Однако следует учитывать, что в некоторых случаях подушка безопасности может нанести вред пассажиру при срабатывании, поэтому это место не рекомендуется для детей.

Боковые задние сиденья

Наименее безопасными считаются боковые задние сиденья. Они наиболее подвержены рискам при боковых столкновениях. Кроме того, пассажиры, сидящие у окон, могут получить травмы при ударе о стекло.

Тем не менее, современные технологии безопасности, такие как шторки безопасности и усиленные стойки кузова, значительно повышают защищенность пассажиров и на этих местах.

В итоге, самым безопасным местом в легковом автомобиле признается центральное заднее сиденье. Оно обеспечивает максимальную защиту пассажиров при различных сценариях ДТП. Передние места также достаточно безопасны, но требуют особого внимания при перевозке детей. А вот боковые задние сиденья стоит рассматривать как наименее защищённые.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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