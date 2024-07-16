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Багажный простор или маневренность: какой автомобиль стоит предпочесть - седан, хэтчбек или универсал?

Разбираемся, какой тип кузова лучше выбрать для максимальной вместимости

2:28
Авто

При выборе нового автомобиля одним из важных критериев для многих покупателей является его вместимость и багажный объём. Ведь мало кому захочется испытывать дискомфорт из-за того, что в машине не хватает места для пассажиров и поклажи. Но какой тип кузова — седан, хэтчбек или универсал — обеспечит более просторный салон и багажник?

Седан — компактность и баланс

Седаны традиционно считаются одними из самых вместительных автомобилей. Их стандартный кузов обеспечивает достаточно места как для пассажиров на задних сиденьях, так и для багажа в отдельном закрытом отсеке. Средний объем багажника седанов составляет 450-550 литров.

Однако седаны все же уступают в пространстве более вместительным моделям, таким как универсалы или минивэны. Их компактность — как преимущество, так и недостаток, если вы нуждаетесь в перевозке крупногабаритных грузов.

Хэтчбек — максимум в минимуме

Хэтчбеки отличаются более компактными габаритами по сравнению с седанами. Но благодаря подъемной пятой двери они способны предложить довольно просторный и вместительный задний отсек. Средний объём багажника хэтчбеков составляет от 300 до 500 литров.

Такая конструкция делает хэтчбеки удобными для перевозки крупногабаритных вещей, хотя по общему внутреннему пространству они все-таки уступают седанам. Кроме того, компактные размеры хэтчбеков обеспечивают маневренность и легкость парковки.

Универсал — максимальная вместимость

Самыми вместительными автомобилями считаются универсалы. Их удлиненный кузов и просторный багажник позволяют перевозить внушительные по размерам и весу грузы. Средний объем багажника универсалов составляет 500-800 литров.

Универсалы идеально подходят для семейных поездок, дальних путешествий или перевозки крупногабаритной поклажи. Однако такие модели, как правило, крупнее седанов и хэтчбеков, что может затруднять маневрирование и парковку.

Выбор вместительного автомобиля зависит от ваших конкретных потребностей и предпочтений. Седаны, хэтчбеки и универсалы — все они обладают своими преимуществами и недостатками в плане просторности салона и багажного отсека.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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