Как без усилий, быстро отмыть машину от насекомых?

Насекомые — вечные "спутники" автомобилей на дорогах. Прилипая к лобовому стеклу, доставляют немало проблем водителям. Особенно это актуально в поездках на дальние расстояния.
"Прием маляра" в таких случаях может помочь. Маляр перед работой натирает руки хозяйственным мылом, так как потом проще отмыть краску. Данный "прием" эффективен и для автомобилей.
Для начала в пульверизатор набрать воды, затем добавить немного жидкого мыла или шампуня. Полученной смесью полить капот, бампер, лобовое стекло и фары. Высыхая, раствор образует защитный слой.
По приезде в пункт стоянки можно легко отмыть автомобиль от "неугодной корочки".
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.