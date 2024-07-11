Как без усилий, быстро отмыть машину от насекомых?

"Прием маляра" помогает без усилий отмыть машину от насекомых

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Насекомые — вечные "спутники" автомобилей на дорогах. Прилипая к лобовому стеклу, доставляют немало проблем водителям. Особенно это актуально в поездках на дальние расстояния.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

"Прием маляра" в таких случаях может помочь. Маляр перед работой натирает руки хозяйственным мылом, так как потом проще отмыть краску. Данный "прием" эффективен и для автомобилей.

Для начала в пульверизатор набрать воды, затем добавить немного жидкого мыла или шампуня. Полученной смесью полить капот, бампер, лобовое стекло и фары. Высыхая, раствор образует защитный слой.

По приезде в пункт стоянки можно легко отмыть автомобиль от "неугодной корочки".