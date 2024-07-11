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Как без усилий, быстро отмыть машину от насекомых?

"Прием маляра" помогает без усилий отмыть машину от насекомых

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Авто

Насекомые — вечные "спутники" автомобилей на дорогах. Прилипая к лобовому стеклу, доставляют немало проблем водителям. Особенно это актуально в поездках на дальние расстояния.

"Прием маляра" помогает без усилий отмыть машину от насекомых
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

"Прием маляра" в таких случаях может помочь. Маляр перед работой натирает руки хозяйственным мылом, так как потом проще отмыть краску. Данный "прием" эффективен и для автомобилей.

Для начала в пульверизатор набрать воды, затем добавить немного жидкого мыла или шампуня. Полученной смесью полить капот, бампер, лобовое стекло и фары. Высыхая, раствор образует защитный слой. 

По приезде в пункт стоянки можно легко отмыть автомобиль от "неугодной корочки". 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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