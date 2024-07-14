Жара в машине? Не хватайтесь сразу за кондиционер - есть более эффективные способы охлаждения

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Как правильно пользоваться кондиционером в машине летом

2:06
Авто

Летом, когда на улице стоит изнуряющая жара, первым делом многие водители включают кондиционер в своем автомобиле, пытаясь как можно скорее охладить раскаленный салон. Однако не всегда это самый эффективный способ. Есть несколько более рациональных приемов, которые помогут сделать поездку более комфортной и сэкономить на расходе топлива.

Как правильно пользоваться кондиционером в машине летом
Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Проветривание перед поездкой

Перед тем, как сесть за руль, обязательно проветрите салон автомобиля. Откройте все двери и окна на несколько минут, чтобы выпустить накопившийся в машине горячий воздух. Это простое действие позволит уже в самом начале поездки почувствовать себя комфортнее.

Регулируйте подачу воздуха

Включая кондиционер, не сразу ставьте его на максимальную мощность. Начните с минимальной скорости вентилятора, плавно увеличивая ее по мере снижения температуры в салоне. Это позволит избежать резкого перепада температур, который может быть опасен для здоровья.

Закройте окна и солнцезащитные шторы

Как только температура в машине начнет понижаться, закройте окна и задействуйте солнцезащитные шторы или козырьки. Это поможет сохранить прохладу, не давая солнечным лучам нагревать воздух в салоне.

Поддерживайте оптимальную температуру

Не стоит устанавливать слишком низкую температуру на кондиционере. Оптимальные показатели — 22-25°C. Более низкие значения могут вызвать переохлаждение и дискомфорт.

Используйте рециркуляцию воздуха

Функция рециркуляции позволяет охлаждать уже охлажденный воздух в салоне, тем самым повышая эффективность работы кондиционера. Использование этого режима поможет сократить затраты топлива.

Следуя этим простым советам, вы сможете создать максимально комфортные условия в автомобиле, не расходуя при этом лишнее топливо. Помните, что разумное использование кондиционера — залог экономичной и приятной поездки в жаркую погоду.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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