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Страх за рулем может убить: как побороть фобии и избежать аварий

Психотерапевт рассказал о влиянии страха вождения на безопасность на дороге

1:18
Авто

Сильный страх вождения может привести к опасным ситуациям на дороге, рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин в интервью "Газете.Ru". Бояться садиться за руль считается нормальным, так как страх помогает оставаться бдительным и избегать опасных ситуаций. Однако чрезмерный страх может парализовать водителя, замедляя его реакции и увеличивая риск аварии.

Психотерапевт рассказал о влиянии страха вождения на безопасность на дороге
Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961, PDM

Фомин рекомендует водителям обращаться за помощью к специалисту или пытаться разобраться в своих страхах самостоятельно. Например, если человек боится быть остановленным сотрудником ГАИ, ему следует представить худший сценарий и понять, что обычно все ограничивается штрафом, который можно пережить.

Многие водители боятся попасть в ДТП, но в большинстве случаев такие ситуации разрешимы с помощью полиции и страховых компаний. Трагические случаи на дорогах редки. Важно оценить реальный риск аварии и помнить, что соблюдение правил дорожного движения значительно снижает вероятность неприятных ситуаций. Психотерапевт подчеркивает, что адекватное восприятие риска и подготовка могут помочь водителям справиться с фобиями и сделать вождение более безопасным.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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