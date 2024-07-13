Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие практики ухода за кожей с расширенными порами
Инфляция в Аргентине продолжает стремительно расти
Почему цены на DDR4 подскочили: что нужно знать покупателям
Хирург Тимур Хайдаров проиграл суд Александру Вдовину
Выбираем лучший вариант похода на природу
Психотерапевт рассказал о влиянии страха вождения на безопасность на дороге
Китайские учёные обнаружили антиоксидантные и противораковые свойства сои
Депутат Милонов: необходимо создать нацпроект "Российский сериал"
Зелёный борщ со щавелем: крайне удачный рецепт первого блюда для лета
Новый Kia KX1 покоряет Россию: все опции за цену топовой Lada Vesta

Российские дилеры начали продажи бюджетного кроссовера Kia KX1

1:28
Авто

Российские дилеры начали продажи новых бюджетных кроссоверов Kia KX1, доступных в нескольких городах страны. В комплектацию Kia KX1 включены современные опции для комфорта и безопасности: ABS, датчики парковки, задняя камера, датчик давления в шинах, круиз-контроль и система автоматического торможения. Также предусмотрены регулировка руля в двух плоскостях и управление мультимедийным комплексом с руля.

Российские дилеры начали продажи бюджетного кроссовера Kia KX1
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Мультимедиа-система с тачскрином гармонично встроена в переднюю панель, а боковые дефлекторы обдува выполнены в круглой форме. Отделка интерьера сделана из качественных материалов с пластиковыми вставками под алюминий. Kia KX1 использует платформу модели Kia Rio, но с укороченной колесной базой (2 580 мм) и общей длиной 4 140 мм, в то время как Rio X-Line имеет длину 4 240 мм.

Кроссовер оснащен 1,4-литровым атмосферным двигателем на 100 л. с. и шестиступенчатой автоматической трансмиссией, имеет передний привод и полузависимую заднюю подвеску. Kia KX1 поставляется в Россию из Китая и стоит от 2,2 млн рублей, что сопоставимо с ценой топовой Lada Vesta SW Cross.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают

Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.

Какие цветы стоит посадить в июле
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Операция "F-16 у Киева" у Запада провалится, не начавшись Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Последние материалы
Почему цены на DDR4 подскочили: что нужно знать покупателям
Хирург Тимур Хайдаров проиграл суд Александру Вдовину
Выбираем лучший вариант похода на природу
Психотерапевт рассказал о влиянии страха вождения на безопасность на дороге
Китайские учёные обнаружили антиоксидантные и противораковые свойства сои
Депутат Милонов: необходимо создать нацпроект "Российский сериал"
Зелёный борщ со щавелем: крайне удачный рецепт первого блюда для лета
Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
В НовГУ разработали бесконтактное зарядное устройство для БПЛА
В подконтрольном России воздушном пространстве F-16 "погибнут"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников