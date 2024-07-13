Новый Kia KX1 покоряет Россию: все опции за цену топовой Lada Vesta

Российские дилеры начали продажи бюджетного кроссовера Kia KX1

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Российские дилеры начали продажи новых бюджетных кроссоверов Kia KX1, доступных в нескольких городах страны. В комплектацию Kia KX1 включены современные опции для комфорта и безопасности: ABS, датчики парковки, задняя камера, датчик давления в шинах, круиз-контроль и система автоматического торможения. Также предусмотрены регулировка руля в двух плоскостях и управление мультимедийным комплексом с руля.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Мультимедиа-система с тачскрином гармонично встроена в переднюю панель, а боковые дефлекторы обдува выполнены в круглой форме. Отделка интерьера сделана из качественных материалов с пластиковыми вставками под алюминий. Kia KX1 использует платформу модели Kia Rio, но с укороченной колесной базой (2 580 мм) и общей длиной 4 140 мм, в то время как Rio X-Line имеет длину 4 240 мм.

Кроссовер оснащен 1,4-литровым атмосферным двигателем на 100 л. с. и шестиступенчатой автоматической трансмиссией, имеет передний привод и полузависимую заднюю подвеску. Kia KX1 поставляется в Россию из Китая и стоит от 2,2 млн рублей, что сопоставимо с ценой топовой Lada Vesta SW Cross.