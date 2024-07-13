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Китайские кроссоверы вытесняют BMW и VW с рынка подержанных авто за 3 млн рублей

Китайские кроссоверы набирают популярность на рынке подержанных авто

1:45
Авто

Сервис "Авто.ру Бизнес" проанализировал данные по просмотрам объявлений подержанных кроссоверов за последний год. В ценовом сегменте от 3 млн рублей растет популярность китайских кроссоверов, наряду с общим увеличением цен и среднего срока продажи.

Китайские кроссоверы набирают популярность на рынке подержанных авто
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Подержанные SUV стоимостью от 800 000 до 1 500 000 рублей показали увеличение возраста автомобилей на 1,5 года у частных продавцов (до 11,5 лет) и на 7 месяцев у автодилеров (до 9,7 лет). Volkswagen Tiguan I стал самым популярным в этом сегменте, подорожав на 7% и увеличив средний срок продажи с 29 до 33 дней.

В ценовом диапазоне от 1 500 000 до 3 000 000 рублей средний возраст автомобилей вырос на 9 месяцев у дилеров (до 5,8 лет) и до 8,2 лет у частных продавцов. Лидирует Volkswagen Tiguan II, цена которого увеличилась на 4%, а средний срок продажи вырос с 37 до 46 дней.

В сегменте от 3 000 000 до 5 000 000 рублей наблюдается значительный рост китайских моделей. Средний возраст автомобилей увеличился на 6 месяцев у автодилеров (до 4,1 года) и на 8 месяцев у частных продавцов (до 5,8 лет). Geely Monjaro занял место BMW X3 G03, подорожав на 2% и увеличив средний срок продажи с 38 до 45 дней.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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