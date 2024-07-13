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Лимит выплат за ДТП без полиции удвоится: как это повлияет на водителей

Госдума рассматривает увеличение лимита выплат по европротоколу до 200 тысяч рублей

1:17
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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении лимита выплат при оформлении ДТП по европротоколу до 200 тыс. рублей в случае, если у участников есть разногласия. Законопроект, внесенный депутатами фракции "Новые люди", нацелен на увеличение текущего лимита в 100 тыс. рублей, который не изменялся более 5 лет.

Госдума рассматривает увеличение лимита выплат по европротоколу до 200 тысяч рублей
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Согласно закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", при оформлении ДТП без участия полиции, размер возмещения не может превышать 100 тыс. рублей, если у участников происшествия имеются разногласия. В таких случаях, если автомобилисты не могут прийти к согласию по сумме возмещения или определению виновного, они обязаны вызвать сотрудников ГАИ.

Инициатива по увеличению лимита до 200 тыс. рублей, по мнению авторов, необходима для актуализации страховых выплат в современных условиях. Увеличение лимита призвано облегчить процесс урегулирования ДТП для автовладельцев и снизить необходимость вызова полиции на место аварии, что сократит административные задержки и упростит процедуру получения страховых выплат.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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