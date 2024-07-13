Снег с крыши уничтожил Lamborghini Urus: владелец получил почти миллион рублей

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Lamborghini Urus получил рекордную страховую выплату за ущерб от упавшего снега

1:22
Авто

Страховые компании обнародовали суммы выплат за ущерб, причиненный автомобилям в результате падения различных предметов, застрахованных по полису каско. В компании "Согласие" сообщили Autonews. ru, что с января по май 2024 года такие выплаты составили более 122 млн рублей. Наибольшее количество повреждений зафиксировано в марте (29% случаев), а апрель стал вторым по опасности месяцем (26%). В феврале и январе доля страховых событий составила по 21% в каждом месяце, в то время как май оказался самым безопасным.

Lamborghini Urus получил рекордную страховую выплату за ущерб от упавшего снега
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Наиболее частыми причинами ущерба стали попадание камней и других предметов в лобовое стекло во время движения (более 75% случаев). Также зафиксированы падения деревьев и веток, отлетающие предметы городского окружения и падение сосулек. В одном случае зафиксировано падение птицы на автомобиль.

Самая крупная выплата в компании "Согласие" за указанный период составила 961 тыс. рублей. Эту сумму получил владелец кроссовера Lamborghini Urus, на который упал снег с крыши дома, причинив значительный ущерб автомобилю.


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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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