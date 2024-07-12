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Geely Tugella: скрытые проблемы и важные советы перед покупкой

На что обратить внимание при покупке Geely Tugella: советы эксперта

1:38
Авто

Портал "АвтоВзгляд" совместно с экспертом провёл обзор кроссовера Geely Tugella, чтобы помочь потенциальным покупателям оценить его надежность и выявить слабые места. Tugella оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 238 л. с., аналогом двигателя Volvo B4204T23. Этот мотор надёжный и производительный, но требует регулярной промывки форсунок из-за склонности к появлению нагара на впускных клапанах.

На что обратить внимание при покупке Geely Tugella: советы эксперта
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Автоматическая коробка передач Aisin TG-81SC, установленная на Tugella, требует замены трансмиссионной жидкости каждые 50-60 тыс. км и контроля чистоты поверхностей радиатора. Построенная на архитектуре Volvo XC40, Tugella обладает хорошей управляемостью и комфортом, однако перегружать автомобиль не рекомендуется из-за возможного проседания пружин подвески.

Тормозная система Tugella имеет разные отзывы: в обычных условиях она работает нормально, но при активной езде могут возникнуть проблемы с мощностью однопоршневых суппортов передних тормозов и "ватностью" педали. В холодное время года могут возникать перебои в работе бортовой системы IBS (интеллектуальной системы зарядки батареи), но производитель старается исправлять эти неполадки через обновление ПО.

Geely Tugella предлагает хорошие характеристики, но требует внимания к определенным аспектам обслуживания для обеспечения надежной эксплуатации.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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