Стало известно, какие авто доминируют в российских таксопарках

Hyundai Solaris признан самой популярной моделью в российских таксопарках

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты сервиса онлайн-проверки машин "Автотека" проанализировали данные об автомобилях, использовавшихся в такси, и выявили самую популярную марку. В первом полугодии этого года лидерами среди авто в такси стали южнокорейские производители, занимая более 20% в топ-10. На первом месте по доле используемых транспортных средств оказалась модель Hyundai Solaris. В пятерке лидеров также вошли Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo и ВАЗ (LADA) Granta.

Фото: Wikipedia by Milhouse35, CC BY-SA 4.0

Кроме того, в ТОП-10 вошли две модели марки Skoda: Octavia и Rapid. На седьмом месте расположился Ford Focus. Десятку замыкают ВАЗ (LADA) Vesta и Kia Optima.

Выбор моделей для использования в такси зависит от региона РФ. В Москве лидируют Hyundai Solaris и Kia Rio, в Санкт-Петербурге — Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. В Забайкальском крае популярны универсал Nissan AD и Toyota Corolla, а в Приморском крае — Toyota Prius и Renault Fluence. В Орловской области три первых места заняли отечественные Lada Kalina, Granta и Priora.