Стало известно, почему выросло количество угонов российских автомобилей

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Отечественные авто чаще угоняют на разборку из-за дефицита запчастей

1:00
Авто

Глеб Виленский, член совета директоров компании "Дельта", специализирующейся на урегулировании страховых случаев, рассказал в интервью "Бизнес FM", что отечественные автомобили из бюджетного сегмента чаще всего угоняют для последующего разбора на запчасти.

Отечественные авто чаще угоняют на разборку из-за дефицита запчастей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Причина этого явления — недостаток комплектующих на рынке. Когда дефицит запчастей будет компенсирован производством или зарубежными поставками, уровень угона отечественных автомобилей снизится.

Виленский отметил, что наибольший риск угона отечественных машин существует в небольших и средних городах, где спрос на такие автомобили выше. В мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, водители чаще предпочитают иностранные автомобили, что делает их менее привлекательными для угонщиков. Этот тренд объясняется текущей ситуацией на рынке запчастей и предпочтениями автовладельцев в разных регионах России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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