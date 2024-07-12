Стало известно, почему выросло количество угонов российских автомобилей

Отечественные авто чаще угоняют на разборку из-за дефицита запчастей

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Глеб Виленский, член совета директоров компании "Дельта", специализирующейся на урегулировании страховых случаев, рассказал в интервью "Бизнес FM", что отечественные автомобили из бюджетного сегмента чаще всего угоняют для последующего разбора на запчасти.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Причина этого явления — недостаток комплектующих на рынке. Когда дефицит запчастей будет компенсирован производством или зарубежными поставками, уровень угона отечественных автомобилей снизится.

Виленский отметил, что наибольший риск угона отечественных машин существует в небольших и средних городах, где спрос на такие автомобили выше. В мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, водители чаще предпочитают иностранные автомобили, что делает их менее привлекательными для угонщиков. Этот тренд объясняется текущей ситуацией на рынке запчастей и предпочтениями автовладельцев в разных регионах России.