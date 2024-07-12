Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как спасти несладкую дыню: советы опытных хозяек
Получение root-прав лишает гаджет гарантии, предупредил программист Ситнов
Выбираем направление для отдыха в Индии: Раджастан, Гоа, Дели или Керала?
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Врач Вязова: важные утренние привычки для вашего здоровья и продуктивности
Стартовали съёмки военной исторической драмы "Таганрог"
Вот почему не стоит изменять дорожный просвет автомобиля
Apple представит iPhone 17 Pro Max с усовершенствованной 48-мегапиксельной камерой
Прикоснуться к истории: что посмотреть в древнем городе Муроме
Не рискуйте получить штраф: где нельзя парковаться даже без бордюров и асфальта

Эксперт ГАИ разъяснил правила парковки под знаками запрета остановки и стоянки

1:36
Авто

Получение штрафа за неправильную парковку под знаками "Стоянка запрещена" или "Остановка запрещена" — частое явление в больших городах, особенно в зонах, прилегающих к тротуарам или газонам. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru рассказал, что водителей ждет штраф, если они оставят машину под такими знаками, даже если асфальт сразу переходит в грунт без бордюров.

Эксперт ГАИ разъяснил правила парковки под знаками запрета остановки и стоянки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), стоянка и остановка запрещены на мостах, эстакадах, трамвайных путях, пешеходных переходах и других местах, перечисленных в пунктах 12.4 и 12.5 ПДД. Эти правила действуют независимо от наличия знаков и обязательны для всех водителей. Запрет на стоянку распространяется на проезжую часть, особенно вблизи опасных поворотов или участков с плохой видимостью, а также на пересечении дорог и в пределах 5 метров от пересекаемой дороги.

Знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 3.28 "Стоянка запрещена" действуют на той стороне дороги, где они установлены, охватывая проезжую часть, тротуары и обочины. Это означает, что парковка на таких участках недопустима, даже если нет четкого разграничения асфальта и грунта. Водители должны строго соблюдать эти правила, чтобы избежать штрафов и обеспечения безопасности дорожного движения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись

При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.

Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений
Три самые ласковые породы собак: рейтинг
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Армия РФ вокруг Торецка нашла слабое место ВСУ и формирует клещи Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков заявил, что они планируют дату свадьбы
Возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков заявил, что они планируют дату свадьбы
Последние материалы
Выбираем направление для отдыха в Индии: Раджастан, Гоа, Дели или Керала?
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Врач Вязова: важные утренние привычки для вашего здоровья и продуктивности
Стартовали съёмки военной исторической драмы "Таганрог"
Вот почему не стоит изменять дорожный просвет автомобиля
Apple представит iPhone 17 Pro Max с усовершенствованной 48-мегапиксельной камерой
Прикоснуться к истории: что посмотреть в древнем городе Муроме
Эксперт ГАИ разъяснил правила парковки под знаками запрета остановки и стоянки
Как правильный питьевой режим влияет на здоровье волос
Варенье, которое спасёт от простуды: простой рецепт малинового варенья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников