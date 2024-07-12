Не рискуйте получить штраф: где нельзя парковаться даже без бордюров и асфальта

Эксперт ГАИ разъяснил правила парковки под знаками запрета остановки и стоянки

1:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Получение штрафа за неправильную парковку под знаками "Стоянка запрещена" или "Остановка запрещена" — частое явление в больших городах, особенно в зонах, прилегающих к тротуарам или газонам. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru рассказал, что водителей ждет штраф, если они оставят машину под такими знаками, даже если асфальт сразу переходит в грунт без бордюров.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), стоянка и остановка запрещены на мостах, эстакадах, трамвайных путях, пешеходных переходах и других местах, перечисленных в пунктах 12.4 и 12.5 ПДД. Эти правила действуют независимо от наличия знаков и обязательны для всех водителей. Запрет на стоянку распространяется на проезжую часть, особенно вблизи опасных поворотов или участков с плохой видимостью, а также на пересечении дорог и в пределах 5 метров от пересекаемой дороги.

Знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 3.28 "Стоянка запрещена" действуют на той стороне дороги, где они установлены, охватывая проезжую часть, тротуары и обочины. Это означает, что парковка на таких участках недопустима, даже если нет четкого разграничения асфальта и грунта. Водители должны строго соблюдать эти правила, чтобы избежать штрафов и обеспечения безопасности дорожного движения.