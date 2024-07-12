Эксперт предупреждает: почему б/у авто — плохой выбор для новичков

Автоэксперт Иван Зенкевич рассказал, как выбрать первую машину

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Автомобильный эксперт Иван Зенкевич в беседе с NEWS. ru дал советы по выбору первой машины. По его мнению, лучше выбирать новый автомобиль, а не с пробегом. Покупка б/у транспорта была актуальна 30 лет назад, но сейчас рекомендуется приобретать новый автомобиль, чтобы избежать ремонтов и получить гарантию.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Зенкевич отметил, что новое авто позволит избежать проблем, связанных с ремонтом, так как оно будет на гарантии. Он также подчеркнул важность выбора машины с учетом опыта вождения: если водитель учился на механике, то стоит рассмотреть авто с механической коробкой передач, и наоборот. Кроме того, эксперт посоветовал попробовать каршеринг перед покупкой, чтобы лучше понять свои предпочтения и нужды в автомобиле.