Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как замаскировать скол гель-лака и защитить сломанный ноготь
Эксперты рассказали, что должен сделать каждый садовод в июле
Росатом и Аэрофлот откроют производство деталей для Boeing и Airbus
Украину захлестнул новый флешмоб с телефонами в гробах погибших солдат ВСУ
Медведь атаковал 19-летнюю девушку в Румынии
Доходы российских разработчиков видеоигр в 2023 году подскочили на 18%
Окрошка с редькой на квасе: освежающая и с приятной лёгкой остротой
Спрос на отели в Крыму стал значительно больше, чем в 2023 году
УЕФА назначил судей на финал Евро
Эксперт предупреждает: почему б/у авто — плохой выбор для новичков

Автоэксперт Иван Зенкевич рассказал, как выбрать первую машину

0:50
Авто

Автомобильный эксперт Иван Зенкевич в беседе с NEWS. ru дал советы по выбору первой машины. По его мнению, лучше выбирать новый автомобиль, а не с пробегом. Покупка б/у транспорта была актуальна 30 лет назад, но сейчас рекомендуется приобретать новый автомобиль, чтобы избежать ремонтов и получить гарантию.

Автоэксперт Иван Зенкевич рассказал, как выбрать первую машину
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Зенкевич отметил, что новое авто позволит избежать проблем, связанных с ремонтом, так как оно будет на гарантии. Он также подчеркнул важность выбора машины с учетом опыта вождения: если водитель учился на механике, то стоит рассмотреть авто с механической коробкой передач, и наоборот. Кроме того, эксперт посоветовал попробовать каршеринг перед покупкой, чтобы лучше понять свои предпочтения и нужды в автомобиле.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись

При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.

Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений
Три самые ласковые породы собак: рейтинг
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров
Ждём августа. В июле покупать арбузы крайне не рекомендуется Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков заявил, что они планируют дату свадьбы
Возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков заявил, что они планируют дату свадьбы
Последние материалы
Окрошка с редькой на квасе: освежающая и с приятной лёгкой остротой
Спрос на отели в Крыму стал значительно больше, чем в 2023 году
УЕФА назначил судей на финал Евро
Пятерка самых высокооплачиваемых мировых лидеров в 2024 году
Премьеру фильма Кевина Костнера "Горизонты 2" решили отложить
Лучшие масла для ухода за кутикулой: секреты красивого маникюра
Чем грозит покупка витринных образцов электроники: советы и предупреждения
Какие цветы стоит посадить в июле
Эксперт объяснил опасность использования вязкого масла в подержанных автомобилях
Как контуринг волос меняет ваш стиль и подчеркивает индивидуальность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников