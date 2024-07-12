Не делайте эту ошибку: почему более вязкое масло может убить ваш подержанный автомобиль

Эксперт объяснил опасность использования вязкого масла в подержанных автомобилях

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

На российском рынке представлены моторные масла трёх видов: минеральные, полусинтетические и синтетические. Директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов в интервью "Российской газете" рассказал о рисках использования более вязкого масла в подержанных автомобилях.

Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", CC BY 4.0

Он подчеркнул, что для долгой и надежной эксплуатации следует использовать масло с вязкостью, рекомендованной заводом-изготовителем. Существует мнение, что при большом пробеге из-за увеличения зазоров в двигателе стоит применять более густое масло, так как оно будет меньше вытекать. Однако, по словам Тимашова, это ошибочное представление.

Более вязкое масло увеличивает нагрузку на масляный насос и повышает теплонагруженность мотора, что приводит к худшей смазке и быстрому износу двигателя. Дополнительно возрастает трение, что повышает расход топлива. Эксперт настоятельно рекомендует придерживаться рекомендаций производителя по выбору моторного масла, чтобы избежать этих проблем и продлить срок службы автомобиля.