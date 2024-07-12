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Продажи пикапов в России взлетели на 85% за полгода

Продажи новых пикапов в России выросли на 62,9% в июне 2024 года

1:29
Авто

В июне 2024 года в России было продано 2 214 новых пикапов, что на 62,9% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК". Уже четвертый месяц подряд в стране ежемесячно продается более 2 тысяч новых пикапов.

Продажи новых пикапов в России выросли на 62,9% в июне 2024 года
Фото: Wikipedia by Mateusz Włodarczyk, CC BY-SA 4.0

Лидером марочного рейтинга июня стал китайский Great Wall, на долю которого пришлось 23,4% рынка (518 единиц). На втором месте оказался JAC с 389 проданными автомобилями, сместив российский УАЗ на третье место (347 единиц). В ТОП-5 также вошли отечественный Sollers (259 единиц) и китайский Changan (254 единицы).

В модельном рейтинге первое место занял Great Wall Poer с 376 проданными автомобилями, следом за ним идет УАЗ "Пикап" с 347 единицами, а третье место заняла модель Sollers ST6 с 259 проданными авто.

По итогам первого полугодия 2024 года в России было реализовано 12 260 новых пикапов, что на 85% больше по сравнению с январем — июнем прошлого года.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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