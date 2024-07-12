Infiniti QX80 снова в России: сколько стоит роскошный внедорожник

Infiniti QX80, официально продававшийся в России до 2022 года, теперь можно приобрести через схему параллельного импорта. Один из российских автодилеров начал принимать заказы на новый внедорожник Infiniti QX80, представленный в марте этого года. Стоимость автомобиля составляет 14 млн 170 тыс. рублей.
Дилер предлагает привезти Infiniti QX80 в версии Autograph, которая оснащена 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 450 л. с. и полным приводом. Новый QX80, вдохновленный концептуальной моделью QX Monography, отличается тремя рядами кресел с опцией подогрева третьего ряда, а также современными технологическими решениями, включая пару 14,3-дюймовых сенсорных дисплеев на приборной панели и новый проекционный экран.
Этот роскошный внедорожник предоставляет максимальный комфорт и современные технологии, делая его привлекательным вариантом для российских автолюбителей, готовых воспользоваться возможностями параллельного импорта.
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