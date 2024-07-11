Как выжить за рулем в жару: советы от Госавтоинспекции

Госавтоинспекция Красноярского края дала рекомендации для водителей на время жары

Госавтоинспекция Красноярского края поделилась важными правилами для водителей, которым следует следовать в жаркую погоду. Во-первых, инспекторы рекомендуют оценить свое состояние перед поездкой и отказаться от управления автомобилем при малейшем недомогании. В жару необходимо возить с собой несколько бутылок прохладительных напитков, особенно если в салоне находятся дети. Если водитель почувствовал себя плохо за рулем, ему следует немедленно остановиться, выпить воды, умыться и при необходимости принять лекарства.

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Для автомобилей без кондиционера рекомендуется ездить утром и вечером, когда солнце не такое палящее. Место для парковки лучше выбирать в тени, закрывая лобовое стекло специальным светоотражающим экраном и приборную панель, например, мокрым полотенцем. Эти меры помогут снизить риск перегрева и сохранить здоровье водителя и пассажиров в условиях высокой температуры.