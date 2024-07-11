Несмотря на спад, российский авторынок взлетел на 50% и обошел ведущие страны Европы

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Российский авторынок сохраняет пятое место в Европе по итогам июня 2024 года

1:20
Авто

В июне 2024 года автомобильный рынок России, хотя и замедлил темпы роста, удержал пятое место в европейском первенстве. Согласно данным агентства "Автостат" и национальных ассоциаций автопроизводителей ЕС, лидером по продажам машин стала Германия с результатом 297 329 автомобилей (+6,1%). Второе место заняла Франция с 181 712 проданными авто (-4,8%). Великобритания заняла третье место с 179 263 реализованными машинами (+1%), а Италия — четвертое с 160 046 авто (+15,2%).

Российский авторынок сохраняет пятое место в Европе по итогам июня 2024 года
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY 4.0

Россия, учитывая её показатели, занимает пятое место в европейском рейтинге. По данным агентства "Автостат" и АО "ППК", в России в июне 2024 года было продано 124 394 легковых автомобиля, что на 50,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти цифры показывают значительный рост российского авторынка, несмотря на общее замедление темпов роста в июне.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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