Смартфоны за рулем опаснее алкоголя: эксперты рассказали о результатах исследований

Британский TRL, ведущий центр по изучению транспортной безопасности, провел серию тестов, чтобы определить влияние различных отвлекающих факторов на качество вождения. Используя высокотехнологичный симулятор на базе Honda Civic, исследователи измеряли скорость реакции водителей, способность поддерживать дистанцию и плавно входить в повороты.
Контрольные замеры показали, что отвлекающие факторы существенно ухудшают навыки водителей. Разговор по мобильному телефону с использованием hands-free снизил скорость реакции на 16%, способность сохранять дистанцию на 10% и плавность прохождения поворотов на 20%. Разговор с телефоном в руках уменьшил скорость реакции на 14%, но значительно ухудшил удержание дистанции (на 24%) и повороты (на 47%). Об этом сообщает 110km.ru.
Отправка текстовых сообщений оказалась наиболее опасной, ухудшая реакцию на 25%, сохранение дистанции на 40% и прохождение поворотов на 85%. Также негативно влияют на вождение еда, напитки и курение, снижая скорость реакции на 19%, соблюдение дистанции на 27% и повороты на 37%.
Даже легкое опьянение (0,5 промилле) уменьшает скорость реакции всего на 8%, но сильно влияет на удержание дистанции (19%) и прохождение поворотов (74%). Журналист Том Росторн из Daily Mail предупреждает водителей о серьезной опасности использования смартфонов за рулем, призывая отложить ответы на сообщения до окончания поездки.
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