Эти ошибки приведут к аварии: будьте внимательны

Водителям назвали ошибки, которые приведут к аварии

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Осень на дворе, а зима уже не за горами. Световой день становится все короче, и это самое время напомнить о распространенных ошибках, которые совершают водители в темное время суток.

Фото: commons.wikimedia.org by Thue, PDM

Превышение скорости

Скоростной режим — важный фактор безопасности. Привычка нажимать на педаль газа и игнорировать ограничения скорости является одной из основных причин аварий. Высокая скорость опасна днем, а в темное время суток — тем более. При недостатке освещенности сложно вовремя оценить ситуацию, заметить угрозу или реагировать на пешехода, который переоценивает свои возможности. Превышение скорости усугубляет ситуацию, оставляя мало времени на принятие решений.

Игнорирование чистоты стекол

Чистота стекол, особенно лобового, важна в любое время года, но осенью и зимой — особенно. Стекла загрязняются не только снаружи, но и изнутри, что часто остается незамеченным водителем. Налет изнутри создает раздражающие блики, мешающие вовремя увидеть опасные объекты. Регулярная очистка внутренней поверхности стекол специальными средствами улучшит видимость. Курильщикам стоит уделить этому особое внимание.

Халатное отношение к состоянию фар и задних фонарей также может привести к проблемам. Поддерживать чистоту фар сложно в пасмурную погоду, особенно если экономите омывающую жидкость. Но хотя бы иногда протирайте световые приборы, используя флакон с омывателем или водой, а не сухую тряпку.

Ныряние в лужи

При высоких скоростях и плохой видимости сложно вовремя заметить лужу и замедлиться. Чтобы избежать аквапланирования, не превышайте скорость и следите за состоянием шин. Изношенные шины и низкое давление увеличивают риск аквапланирования. Если машина начала "плыть", не совершайте резких движений, не нажимайте на тормоз и не крутите рулем. Отпустите педаль газа, чтобы шины восстановили контакт с дорогой. Главное — без паники!

Световая атака

Ослепление фарами встречных автомобилей — частая проблема. Иногда это происходит из-за неправильно отрегулированной оптики или использования нестандартных ламп. Особенно опасно ослепление на подъеме, когда машина появляется внезапно из темноты. В таких случаях сложно заранее подготовиться. Увидев приближающиеся фары, отводите взгляд в сторону и используйте впереди идущие большие транспортные средства для прикрытия.