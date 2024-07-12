Ваш автомобиль в опасности: что вы не знали о перегреве двигателя

Эксперт Гоман: мотор перегревается из-за плохого антифриза и сломанного радиатора

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Мотор может перегреваться из-за некачественного антифриза или поврежденного радиатора охлаждения, сообщил эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet, CC BY-SA 3.0

По его словам, перегрев двигателя происходит по множеству причин, и основной из них является использование некачественного антифриза. Иногда проблема возникает из-за истечения срока службы антифриза или превышения интервала его замены. Другой распространенной причиной является неисправность радиатора охлаждения, в результате чего антифриз теряет свои свойства и начинает негативно воздействовать на слабые места в двигателе.

В таких случаях часто повреждаются и начинают течь прокладки клапанной крышки, сальники коленвала, расширительные бачки и крышки радиаторов. Потеря жидкости повышает риск закипания двигателя, отметил Гоман.

Он также подчеркнул, что каждые два-три года необходимо проводить промывку радиатора автомобиля, для чего требуется разбор передней части машины и снятие бампера. Однако такая процедура редко проводится превентивно.

Чаще всего владельцы автомобилей обращаются в сервис уже с поломками системы и последствиями закипания двигателя. Система охлаждения чаще выходит из строя в жаркую погоду, когда нагрузка значительно возрастает.

Гоман отметил, что в современных автомобилях помимо основного радиатора охлаждения двигателя, в котором находится антифриз, есть дополнительные радиаторы, такие как теплообменники и масляные радиаторы. Неисправность любого из этих элементов может нарушить теплообмен и привести к перегреву двигателя.