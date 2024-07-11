5 деталей, которые водители забывают заменить вовремя: секреты опытных водителей

Названы "расходники", которые автовладельцы забывают менять чаще всего

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперт рассказал, что автовладельцы часто забывают менять важные детали своих автомобилей. Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов отметил, что регулярная замена определённых компонентов имеет большое значение для обеспечения безопасности и надёжной работы автомобиля.

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Одной из самых распространённых забывчивостей является несвоевременная замена моторного масла, что может привести к серьёзным проблемам. Неправильное обслуживание может вызвать повышенный износ двигателя, трудности с запуском и даже повреждения.

Ещё одной важной деталью, которую часто игнорируют, является масляный фильтр. Если его не менять регулярно, он перестаёт эффективно очищать масло от загрязнений.

Также важно периодически менять топливный фильтр, чтобы избежать проблем с запуском двигателя. Регулярное обновление свечей зажигания помогает поддерживать заявленную мощность двигателя.

Не менее важно помнить о замене тормозной жидкости. Пренебрежение этим может привести к снижению эффективности торможения. Загрязнённую или старую жидкость необходимо регулярно менять для поддержания надёжной работы тормозной системы.