В жаркую погоду нужно следить за уровнем этой жидкости

Эксперт Хайцеэр объяснил, как уровень антифриза влияет на работу мотора в жару

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В жаркую погоду автовладельцам следует особенно тщательно следить за уровнем антифриза и состоянием кондиционера, как отметил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

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Согласно прогнозам синоптиков, с 9 по 14 июля в Москве ожидается температура около +30°C, а в выходные она может достигать 33 градусов. Хайцеэр подчеркивает, что в условиях аномальной жары необходимо проверять уровень антифриза и чистоту радиатора перед каждой поездкой.

"Если в автомобиле есть кондиционер и климат-контроль, важно следить за их исправностью: фреон должен быть заправлен, а утечек быть не должно. Недостаток антифриза в жару может привести к перегреву автомобиля и серьезной поломке", — поясняет вице-президент НАС.

Чтобы избежать перегрева салона автомобиля, можно установить на лобовое стекло отражающий экран и использовать разрешенную законом тонировку стекол. Также рекомендуется парковаться в тени. Хайцеэр советует включать систему охлаждения на 1,5-2 минуты перед поездкой, чтобы избежать резкого перепада температур, который может привести к простуде.