Skoda нашла способ вернуться в Россию через Китай

Skoda ищет возможность вернуться на российский автомобильный рынок

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Недавно появилась информация, что бренд Skoda планирует вернуться на российский рынок, используя казахстанский рынок. Специалисты сообщили, что компания может начать продажи своих автомобилей в России и другими способами.

Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Оказалось, что продажей автомобилей Skoda в России может заняться китайская компания Tianjin Global People Automobile Import and Export, имеющая государственное разрешение на поставку подержанных автомобилей на российский рынок. Эксперты отмечают, что здесь есть определенный нюанс.

Стоит вспомнить ситуацию, когда в страну завозились новые японские и корейские автомобили, но продавались как подержанные. Для получения этого статуса автомобилю необходимо проехать небольшое расстояние – менее 500 километров.

Эксперты отмечают, что в поставках автомобилей бренда Skoda заинтересованы Россия, Китай и Чехия. На российском рынке автомобили других брендов смогут разнообразить китайский ассортимент, который многим автомобилистам уже приелся. А на китайском рынке наблюдается снижение интереса к европейским брендам из-за стремительного роста местной автомобильной промышленности.