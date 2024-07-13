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Непростительные ошибки водителей, которые летом могут закончиться трагедией

Не повторяйте эти 3 фатальные ошибки за рулём в жару

2:20
Авто

Летом на дорогах становится значительно оживленнее. Помимо обычных автомобилистов, на трассы выезжают отпускники, велосипедисты и мотоциклисты. В такой ситуации водителям нужно быть особенно осторожными и внимательными. Однако есть 3 ошибки, которые летом совершают практически все автомобилисты. Вот почему от них нужно срочно избавляться.

Не повторяйте эти 3 фатальные ошибки за рулём в жару
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Несвоевременная замена резины

Многие автолюбители пренебрегают своевременной сменой зимней резины на летнюю. Это чревато серьезными последствиями. Летние шины имеют другой состав резиновой смеси и рисунок протектора, обеспечивающий лучшее сцепление с дорогой в теплое время года. Использование зимней резины летом негативно сказывается на управляемости, тормозном пути и устойчивости автомобиля при прохождении поворотов. Это повышает риск потери контроля над машиной, особенно на мокрой дороге.

Пренебрежение техническим осмотром

Перед поездками в жаркую погоду крайне важно тщательно проверить состояние своего автомобиля. Нужно обратить внимание на уровень охлаждающей жидкости, состояние ремней, аккумулятора и других важных узлов. Перегрев двигателя, выход из строя кондиционера или прокол колеса могут испортить даже самую замечательную поездку. Кроме того, неисправная машина представляет серьезную опасность на дороге.

Несоблюдение скоростного режима

В летний период многие водители склонны вести свои авто на повышенных скоростях. Однако на жаркой дороге тормозной путь машины увеличивается, а управляемость ухудшается. Кроме того, в период отпусков на трассах больше пешеходов, велосипедистов и детей. Несоблюдение скоростных ограничений повышает риск наезда на них. Будьте предельно внимательны и не гоните, особенно вблизи населенных пунктов.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете избежать многих проблем на дороге в летний период. Помните, что безопасность на первом месте - ни одна поездка не стоит человеческой жизни. Будьте внимательны, и пусть ваши путешествия будут комфортными и приятными!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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