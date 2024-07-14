Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главные враги идеальных ног и как с ними бороться
Блогерша Блиновская заплатила ФНС ещё 40 млн рублей от многомиллиардного долга
Как использовать специальные наклейки для багажа и ускорить его получение
Рынок премиального жилья Москвы: рост продаж на 103% за полгода
Советы, как отказаться от употребления сахара
Цены на бензин достигли рекордного уровня
Яна Чурикова рассказала, что в детстве ей нравился фильм "Гостья из будущего"
Почему кошки спят на спине: причины необычной позы
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила о воспитании детей в строгости
Это может случиться с каждым: как простая замена колеса превращается в кошмар

Новая схема воровства на дорогах

1:26
Авто

На дорогах часто происходят разные ситуации, и прокол колеса — не исключение. При этом водителям могут грозить определенные опасности, о которых важно знать, чтобы не пострадать во время этой стандартной процедуры замены колеса. Эксперты объяснили, как избежать проблем и защитить свои ценности от злоумышленников, которые часто применяют одну и ту же схему.

Новая схема воровства на дорогах
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Большинство водителей, обнаружив спущенное колесо, стремятся как можно скорее заменить его на запасное, чтобы доехать до шиномонтажа. Злоумышленники разработали определенную схему для таких случаев. Они заранее выбирают потенциальную жертву, обычно это одинокий водитель среднего класса. В таких машинах часто можно найти ценные вещи. Чаще всего похищают деньги и документы.

Злоумышленники действуют так: они прокалывают колесо шилом, из-за чего воздух уходит медленно. При этом они остаются поблизости, обычно выбирая для этого автозаправочные станции или стоянки. Когда водитель останавливается для замены колеса, воры открывают дверь машины и похищают все ценные вещи. Как правило, владелец машины замечает пропажу слишком поздно.

Эксперты рекомендуют, если на дороге спустилось колесо, закрыть все окна и двери автомобиля перед началом замены.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Перцы будут большими и сладкими: этим их нужно подкормить в июле
Перцы будут большими и сладкими: этим их нужно подкормить в июле
Последние материалы
Новая схема воровства на дорогах
Невестка Валерии Лиана Шульгина перенесла операцию и поделилась фото из больницы
В США исследовали влияние Тейлор Свифт на проблему пищевых расстройств по всему миру
Почему кошка отказывается от еды и что такое неправильные пищевые привычки
Российские туристы активно бронируют туры в Европу, несмотря на санкции
Раскрываем главный секрет идеальных сырников
Простые способы, как избавиться от седины
Asia Times: Россия не ослабевает в экономическом плане
Эксперт по красоте Лауди Ли: как выбрать подходящую длину волос
Молочные продукты вредят здоровью кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников