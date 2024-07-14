Это может случиться с каждым: как простая замена колеса превращается в кошмар

Новая схема воровства на дорогах

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На дорогах часто происходят разные ситуации, и прокол колеса — не исключение. При этом водителям могут грозить определенные опасности, о которых важно знать, чтобы не пострадать во время этой стандартной процедуры замены колеса. Эксперты объяснили, как избежать проблем и защитить свои ценности от злоумышленников, которые часто применяют одну и ту же схему.

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Большинство водителей, обнаружив спущенное колесо, стремятся как можно скорее заменить его на запасное, чтобы доехать до шиномонтажа. Злоумышленники разработали определенную схему для таких случаев. Они заранее выбирают потенциальную жертву, обычно это одинокий водитель среднего класса. В таких машинах часто можно найти ценные вещи. Чаще всего похищают деньги и документы.

Злоумышленники действуют так: они прокалывают колесо шилом, из-за чего воздух уходит медленно. При этом они остаются поблизости, обычно выбирая для этого автозаправочные станции или стоянки. Когда водитель останавливается для замены колеса, воры открывают дверь машины и похищают все ценные вещи. Как правило, владелец машины замечает пропажу слишком поздно.

Эксперты рекомендуют, если на дороге спустилось колесо, закрыть все окна и двери автомобиля перед началом замены.