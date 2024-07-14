Вернитесь за руль за 5 минут: секреты, которые скрывают автоинструкторы

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Как избежать проблем при возвращении за руль после перерыва

1:32
Авто

Не все водители постоянно управляют автомобилем. Многие люди, окончив автошколу, так и не садятся за руль. Существует множество причин, по которым водители отказываются от вождения. Однако, если они вынуждены вновь сесть за руль, часто сталкиваются с серьезными трудностями. Портал "Секрет фирмы" рассказал, как быстро восстановить навыки вождения.

Как избежать проблем при возвращении за руль после перерыва
Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Эксперты утверждают, что чем больше опыт вождения, тем меньше проблем возникает при возвращении за руль. Но длительный перерыв в вождении может создать множество сложностей. Даже через несколько недель водители могут потерять ощущение габаритов автомобиля. Кроме того, снижается скорость реакции и забываются правила дорожного движения. Водители также могут запутаться в органах управления.

Чтобы быстро восстановить навыки, рекомендуется до начала движения посидеть в автомобиле, вспоминая привычные движения. Для этого достаточно покрутить руль, поработать с рычагом КПП и педалями. Затем следует проехать по знакомому и малозагруженному маршруту.

Также важно отработать парковку, выбрав стоянку с небольшим количеством автомобилей. Чтобы избежать рисков, эксперты советуют на время отказаться от длительных поездок. Если приведенные советы не помогут, следует обратиться к инструктору по вождению. Для восстановления навыков вождения достаточно будет 2-3 занятий.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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