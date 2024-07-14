Не дайте себя обмануть: режим "нейтраль" и реальная угроза вашей трансмиссии

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Влияние режима "нейтраль" на ресурс автоматической коробки передач

1:43
Авто

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками передач знают, что режим "нейтраль" используется для разблокировки коробки передач. Он включается при буксировке машины в случае поломки. Однако в некоторых коробках передач использование этого режима не рекомендуется, так как это может уменьшить ресурс агрегата.

Влияние режима "нейтраль" на ресурс автоматической коробки передач
Фото: openverse by Jhcbs1019, CC BY-SA 4.0

Существует три типа автоматических коробок передач: классическая автоматическая коробка с гидротрансформатором, вариатор и "робот". У всех них есть режим N, но использование его не всегда рекомендуется.

В стандартной автоматической коробке передач режим N можно использовать только для буксировки. В этом режиме снижается рабочее давление масляного насоса, что позволяет буксировать автомобиль на небольшие расстояния при скорости не выше 40 км/ч.

Переключение между режимами D и N в таких коробках не рекомендуется. Некоторые водители часто переводят коробку на "нейтраль" на светофорах, особенно в пробках, что быстро изнашивает механизм коробки передач. Вариаторы также чувствительны к перегреву и плохо переносят дополнительные нагрузки, возникающие при частом переключении передач.

С роботизированными коробками передач ситуация несколько иная. Здесь также всего две педали для управления, но использование режима "нейтраль" не только не вредно, но и полезно. В таких коробках передач есть сцепление, управляемое электроникой, а не педалью. При нажатии на педаль тормоза активируется сцепление, и переход в нейтральный режим помогает защитить механизм от преждевременного износа.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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