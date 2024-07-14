Узнайте, как распознать бывшее такси и не стать жертвой мошенников

Покупка подержанного автомобиля всегда связана с рисками. Среди множества предложений на вторичном рынке могут скрываться автомобили, которые ранее использовались в такси. Важно уметь распознать такие машины, чтобы не приобрести "троянского коня". Эксперты предупреждают, что такие автомобили часто подвергаются косметическому ремонту, скрывающему следы интенсивной эксплуатации.
Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы, CC BY 4.0
Вот основные признаки, которые помогут распознать бывшие такси:
Популярные модели такси: Среди таких моделей часто встречаются Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Renault Logan, Kia Rio и Ford Focus. Эти машины часто бывают в базовых комплектациях и белого цвета.
Косметический ремонт: Если кузов автомобиля свежеокрашен, это может быть признаком, что ранее машина была оклеена рекламной пленкой такси, скрывающей повреждения лакокрасочного покрытия.
Юридическое лицо как предыдущий владелец: Автомобиль, зарегистрированный на юридическое лицо, скорее всего, использовался в качестве такси.
Следы интенсивной эксплуатации: Потертые сиденья, стертые резиновые накладки на педалях и потертый руль указывают на интенсивное использование автомобиля.
Провисшие двери: Двери, которые закрываются с трудом, и плохо работающие фиксаторы — признак значительного износа.
Скрученный пробег: Замена ремня ГРМ, ШРУСов и ступичных подшипников на пробеге 40-50 тыс. км может указывать на скрученный пробег, так как эти детали обычно служат дольше.
Зная эти признаки, вы сможете избежать покупки автомобиля, который ранее использовался в такси.