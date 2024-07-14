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Неисправный термостат: тайный убийца вашего двигателя в жаркую погоду

Проблемы с охлаждением двигателя: основные причины и решения

1:36
Авто

Летом, особенно в жаркую погоду, двигатель любого автомобиля испытывает высокие нагрузки. Основная опасность для водителей заключается в риске перегрева силового агрегата, что ускоряет износ его деталей. Моторист рассказал порталу NJCar, почему летом чаще происходят поломки двигателей из-за перегрева, и это связано не только с высокой температурой окружающей среды.

Проблемы с охлаждением двигателя: основные причины и решения
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

В жаркое время года радиатор автомобиля часто забивается грязью, пылью и другими частицами, что ухудшает отвод тепла из подкапотного пространства и увеличивает риск перегрева силового агрегата. Кроме того, водители могут усугубить проблему, повредив радиатор при неправильной мойке автомобиля.

Второй распространенной причиной перегрева является неисправный термостат. Это приводит к нарушению циркуляции антифриза и ухудшению работы системы охлаждения. Риск перегрева двигателя особенно высок при постоянной эксплуатации автомобиля в крупных городах. При движении на малых скоростях, особенно в пробках, должен включаться вентилятор для обдува мотора, но он часто выходит из строя, что также ведет к перегреву двигателя.

Моторист также отметил, что к поломке двигателя может привести используемое масло. При нарушении циркуляции антифриза масло может частично охлаждать двигатель. Однако при сильном нагреве в масле возникают процессы, приводящие к оседанию примесей, что ухудшает его смазочные характеристики.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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