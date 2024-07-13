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Скрытые методы обмана ГАИ: что делать с неисправной тормозной системой

Новые требования к тормозным системам: что нужно знать водителям

1:40
Авто

С начала сентября прошлого года в России вступили в силу новые изменения в Правилах дорожного движения, касающиеся водителей с неисправными тормозными системами. Одно из самых обсуждаемых нововведений — требование иметь исправную систему ABS в каждом автомобиле. Представитель ГАИ рассказал, как водители пытаются обойти это правило.

Новые требования к тормозным системам: что нужно знать водителям
Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung, CC BY-SA 3.0

На автомобильных форумах и в интернет-сообществах активно обсуждают, как избежать штрафов за неисправный индикатор ABS. Водители делятся своими методами решения этой проблемы, поскольку горящий индикатор на приборной панели, предупреждающий о неисправности системы, может привести к проблемам с сотрудниками ГАИ.

Следует отметить, что система ABS состоит из множества компонентов, и её ремонт может быть дорогостоящим, особенно для подержанных иномарок. Поэтому некоторые водители решают просто выкрутить лампочку соответствующего индикатора на приборной панели. Однако сотрудники ГИБДД знают об этом методе. Они могут попросить водителя выключить зажигание и снова его включить, чтобы проверить, загорится ли индикатор ABS. Если лампочка не загорается, водителю может грозить штраф.

Автомобилисты придумали способ обмануть проверку: они перепаивают приборную панель так, чтобы лампа ABS загоралась от сенсора уровня масла. Однако важно помнить, что ABS особенно важна зимой, когда дороги покрыты снегом и льдом, и её неисправность может стать причиной серьёзных аварий.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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