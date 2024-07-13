Этот неожиданный способ использования DVD-коробки изменит ваш подход к безопасности авто

Как сохранить интерьер автомобиля с помощью старой DVD-коробки

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Эра огромной популярности DVD-дисков уже давно миновала. Однако многие люди всё ещё хранят дома многочисленные черные коробочки с устаревшими носителями информации. Собираетесь избавиться от этого "хлама"? Не торопитесь выбрасывать диски и упаковки! Сохраните хотя бы несколько коробок, особенно если у вас есть автомобиль.

Фото: wikipediа by Frank G. Leuderalbert, CC BY-SA 2.5

Почему водителю стоит сохранить коробку от DVD-диска?

Отрежьте черный прямоугольник от этой коробки. Получившуюся часть можно использовать в качестве "крышки" для автомагнитолы. Закрыв устройство прямоугольником, вы достигнете сразу двух положительных результатов.

Во-первых, это обманет потенциальных воров. Злоумышленники подумают, что магнитолы нет, и не будут пытаться её украсть или разбить окно. Хотя в последние годы проблема кражи автомагнитол стала менее актуальной.

Поэтому второе преимущество использования коробки от DVD-диска в качестве "крышки" заслуживает внимания: улучшается интерьер автомобиля. Автомагнитола закрывается, появляется аккуратная чёрная поверхность, что придаёт интерьеру автомобиля стильный и опрятный вид, избавляя его от излишней пестроты и хаотичности.