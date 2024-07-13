Этот неожиданный способ использования DVD-коробки изменит ваш подход к безопасности авто

Эра огромной популярности DVD-дисков уже давно миновала. Однако многие люди всё ещё хранят дома многочисленные черные коробочки с устаревшими носителями информации. Собираетесь избавиться от этого "хлама"? Не торопитесь выбрасывать диски и упаковки! Сохраните хотя бы несколько коробок, особенно если у вас есть автомобиль.
Почему водителю стоит сохранить коробку от DVD-диска?
Отрежьте черный прямоугольник от этой коробки. Получившуюся часть можно использовать в качестве "крышки" для автомагнитолы. Закрыв устройство прямоугольником, вы достигнете сразу двух положительных результатов.
Во-первых, это обманет потенциальных воров. Злоумышленники подумают, что магнитолы нет, и не будут пытаться её украсть или разбить окно. Хотя в последние годы проблема кражи автомагнитол стала менее актуальной.
Поэтому второе преимущество использования коробки от DVD-диска в качестве "крышки" заслуживает внимания: улучшается интерьер автомобиля. Автомагнитола закрывается, появляется аккуратная чёрная поверхность, что придаёт интерьеру автомобиля стильный и опрятный вид, избавляя его от излишней пестроты и хаотичности.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.