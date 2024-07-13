Не покупайте солнцезащитные экраны: попробуйте этот бюджетный способ

Как предотвратить нагрев салона автомобиля на открытом солнце

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Летом водителям часто сложно найти место для парковки в тени. Однако, защитить салон автомобиля от солнца вполне возможно, даже если машина стоит на открытом пространстве.

Фото: wikipediа by OxanaMolchanova, CC BY-SA 4.0

Для этого можно использовать специальные устройства. Это могут быть солнцезащитные шторки и экраны. Но что делать, если у водителя нет таких приспособлений?

И как быть, если не хочется тратить деньги на эти аксессуары?

Летний лайфхак с картонной коробкой Отличной альтернативой солнцезащитным шторкам и экранам может стать обычная картонка. Просто возьмите коробку и разорвите её.

Таким образом, у вас получится несколько приспособлений для защиты автомобиля от солнца. Просто положите картонные куски на стекло или закрепите их изнутри. Хотя части коробки вряд ли добавят эстетики вашему автомобилю, они отлично защитят пластиковые и другие поверхности в салоне.



