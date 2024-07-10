"Соллерс" готовит к выпуску среднетоннажные и тяжелые грузовики, аналогичные моделям Isuzu

На бывшем заводе Isuzu планируется выпуск грузовиков

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В дни работы выставки "Иннопром-2024" заместитель генерального директора компании "Соллерс" Зоя Каика объявила о планах по перезапуску производства на заводе Isuzu в четвертом квартале 2024 года, пишет ixbt.com.

Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, PDM

Планируется выпуск среднетоннажных грузовиков и тяжелых грузовых автомобилей, аналогичных моделям Isuzu.

В ближайшее время будет представлено пять-шесть новых моделей. Процесс перезапуска затянулся из-за необходимости проведения полного цикла испытаний для новой технологии, которая не была использована ранее на российском рынке.

Год назад завод перешел под контроль компании "Соллерс", и первоначально планировалось возобновить производство в декабре 2023 года.