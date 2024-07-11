Скрытые сборы и наценки: почему китайские авто в России стоят как самолёты

Почему автомобили из Китая стоят в России в два раза дороже

1:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Глава РОАД Алексей Подщеколдин объяснил, почему автомобили из Китая стоят в России в два с лишним раза дороже, чем в КНР. В качестве примера он привел Jetta VA-3, которая в Китае стоит около 74 074 юаней (примерно 1 млн рублей), а в России ее цена достигает 2 319 854 рублей.

Фото: Wikipedia by SAIC GM sucks, CC BY-SA 4.0

По данным РОАД, к себестоимости автомобиля прибавляются значительные официальные сборы. Эти дополнительные расходы включают утилизационный сбор (300,6 тыс. рублей), таможенную пошлину (150 тыс. рублей), НДС (230 тыс. рублей), акциз (5 936 рублей), сертификацию (СБКТС) (32 тыс. рублей) и сбор за таможенное оформление (3,1 тыс. рублей). Также учитываются расходы на доставку, составляющие 240 тыс. рублей. Маржа дистрибьютора и дилера также вносят свой вклад, составляя 153 836 рублей и 204 382 рублей соответственно.

Подщеколдин подчеркнул, что основная часть затрат связана не с наценками дилеров, а с многочисленными сборами и логистикой. Автосалон зарабатывает около 200 тыс. рублей, из которых после уплаты налогов остается только 100 тыс. рублей. Большую часть конечной стоимости автомобиля составляют утилизационные сборы, таможенные пошлины и другие расходы, связанные с доставкой и оформлением.