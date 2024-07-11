Не забывайте про эти расходники, иначе ваш автомобиль может стать "недвижимостью"

Топ-5 расходников в автомобиле, которые нужно менять вовремя: советы эксперта

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Своевременная замена расходных материалов в автомобиле крайне важна для поддержания его исправности и безопасности. Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов назвал топ-5 расходников, о которых нельзя забывать.

Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", CC BY 4.0

Во-первых, моторное масло играет ключевую роль в защите двигателя от износа и повреждений. Использование некачественного масла или несвоевременная его замена может привести к серьезным проблемам, включая повышенный износ двигателя. Во-вторых, масляный фильтр также требует регулярной замены. Загрязненный фильтр не способен эффективно очищать масло, что негативно сказывается на работе двигателя.

Третьим важным элементом является топливный фильтр. Забитый фильтр ограничивает поток топлива к двигателю, что может вызвать проблемы с запуском и потерю мощности. Четвертое место в списке занимают свечи зажигания. Их износ приводит к неровной работе двигателя, проблемам с запуском и снижению мощности.

Наконец, тормозная жидкость тоже требует регулярной замены. Старая или загрязненная жидкость может снизить эффективность торможения, что является серьезной угрозой безопасности. Павел Константинов рекомендует менять тормозную жидкость раз в два года, чтобы избежать ослабления тормозного эффекта.