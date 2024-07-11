Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брэд Питт нападал на Анджелину Джоли и своих сыновей
Учёные обнаружили, что бегемоты могут зависать в воздухе при беге
Огурцы и кошки: почему этот овощ вызывает страх
Холодный свекольник на квасе: то, что нужно на первое для жаркого летнего дня
В Крыму спасли туриста, который сошёл с тропы
Мастер маникюра Сосина: вреден ли гель-лак и нужно ли ногтям "дышать"
Актёр Бурак Озчивит приедет в Россию на гастроли
Маски для лица: с какого возраста можно начинать применять?
В России количество работающих увеличилось по сравнению с прошлым годом
Не забывайте про эти расходники, иначе ваш автомобиль может стать "недвижимостью"

Топ-5 расходников в автомобиле, которые нужно менять вовремя: советы эксперта

1:30
Авто

Своевременная замена расходных материалов в автомобиле крайне важна для поддержания его исправности и безопасности. Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов назвал топ-5 расходников, о которых нельзя забывать.

Топ-5 расходников в автомобиле, которые нужно менять вовремя: советы эксперта
Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", CC BY 4.0

Во-первых, моторное масло играет ключевую роль в защите двигателя от износа и повреждений. Использование некачественного масла или несвоевременная его замена может привести к серьезным проблемам, включая повышенный износ двигателя. Во-вторых, масляный фильтр также требует регулярной замены. Загрязненный фильтр не способен эффективно очищать масло, что негативно сказывается на работе двигателя.

Третьим важным элементом является топливный фильтр. Забитый фильтр ограничивает поток топлива к двигателю, что может вызвать проблемы с запуском и потерю мощности. Четвертое место в списке занимают свечи зажигания. Их износ приводит к неровной работе двигателя, проблемам с запуском и снижению мощности.

Наконец, тормозная жидкость тоже требует регулярной замены. Старая или загрязненная жидкость может снизить эффективность торможения, что является серьезной угрозой безопасности. Павел Константинов рекомендует менять тормозную жидкость раз в два года, чтобы избежать ослабления тормозного эффекта.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
ГОСТы и нормы по перевозке пассажиров соблюдать просто необходимо Дмитрий Плотников "Необратимый путь" Украины в НАТО заставит РФ выйти в СВО к границе Польши Любовь Степушова Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Котлеты из гречки: обязательно понравятся тем, кто не хочет или не может есть мясо
Лайфхак для садоводов: какие усы клубники подходят для посадки, а какие - нет
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Последние материалы
Топ-5 расходников в автомобиле, которые нужно менять вовремя: советы эксперта
Мастер маникюра Сосина: вреден ли гель-лак и нужно ли ногтям "дышать"
Актёр Бурак Озчивит приедет в Россию на гастроли
Маски для лица: с какого возраста можно начинать применять?
В России количество работающих увеличилось по сравнению с прошлым годом
Идеальные масла для ухода за кожей: как выбрать своё
Стало известно, чем подкармливать пионы в июле
Олег Газманов поделился своими эмоциями на фоне политических санкций
Исследование показало невозможность создания чёрной дыры из света
Активисты предложили Валерию Меладзе вернуться в Россию и продать свою виллу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников