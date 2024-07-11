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Российский авторынок на грани коллапса: китайские машины и запчасти могут исчезнуть из-за проблем с платежами

Глава РОАД предупреждает об угрозе остановки поставок китайских автомобилей

Авто

Президент Ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин сообщил о серьезной проблеме с поставками автомобилей и запчастей из Китая в Россию из-за невозможности провести платежи. На пресс-конференции он заявил, что блокировка денежных переводов стала новой и значительной угрозой для российского авторынка.

Глава РОАД предупреждает об угрозе остановки поставок китайских автомобилей
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Подщеколдин подчеркнул, что его компания уже два месяца пытается провести платежи, но деньги либо зависают, либо возвращаются. В настоящее время в России представлены только четыре китайских банка, а в Китае — один российский банк (ВТБ). Хотя денежные средства доходят до Китая, их дальнейшее движение приостанавливается, что вызывает проблемы с оплатой.

Для решения этой проблемы РОАД предложила активнее внедрять новые платежные системы, доступные для расчетов между Россией и Китаем, а также открывать отделения китайских банков в России и российских банков в Китае. Подщеколдин уверен, что если не предпринять эти меры, количество ввозимых автомобилей снизится, и они будут дорожать.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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